Gli Anelli del Potere: una featurette svela Númenor e il suo tema musicale!

È online una nuova featurette de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, e stavolta è dedicata al regno umano di Númenor, che come viene sottolineato nel video vedremo per la prima volta sullo schermo nella serie di Prime Video.

Nella featurette si spiega come Númenor sia un regno-isola in mezzo all’oceano, al culmine del suo potere e della sua ricchezza, che inizia a mostrare una spaccatura tra chi è fedele agli elfi e chi invece vuole perseguire una maggiore autonomia (tutti i dettagli a riguardo in questo articolo). Vediamo Galadriel e Halbrand arrivare sull’isola in nave, e possiamo quindi dare un nuovo sguardo a numerose immagini inedite della serie. È anche possibile sentire un estratto del tema di Númenor composto da Bear McCreary, come fatto notare da lui stesso:

NOTIZIE SU IL SIGNORE DEGLI ANELLI: GLI ANELLI DEL POTERE

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere andrà in onda su Prime Video a partire dal 2 settembre. Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.