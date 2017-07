Il Comic-Con, più di ogni altra manifestazione di cinema, fumetti e “geek culture” in genere permette ai visitatori di entrare in contatto coi propri beniamini, sia che si parli degli autori degli interpreti di questo o quel personaggio.

Questi incontri possono regalare anche momenti di autentica “cuteness”, di genuina carineria come quelli che vi proponiamo qua sotto in cui le star di Justice League Gal Gadot e Jason Momoa confortano due piccoli fan quando arriva il loro turno al banco degli autografi col cast della pellicola Warner. L’Aquaman cinematografico, in particolare, ha rassicurato un bimbo preoccupato dalle sorti di Superman.

.@GalGadot shared a moment with a young Wonder Woman cosplayer while signing autographs with the Justice League at San Diego @Comic_Con pic.twitter.com/KZhucQd0yC — Variety (@Variety) July 22, 2017

Momento che non è passato inosservato neanche a un regista “della concorrenza” come Scott Derrickson. Il regista di Doctor Strange ha infatti twittato:

These movies matter pic.twitter.com/V5Sz7lFwiE — Scott Derrickson (@scottderrickson) July 22, 2017

