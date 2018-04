Spoiler

Alla fine, Occhio di Falco non è presente in Avengers: Infinity War.

Molti si sono insospettiti quando uno dei “Vendicatori fondatori” è rimasto completamente escluso dalla campagna promozionale, sembrava che ci fosse dietro un disegno, che la sua apparizione sarebbe stata uno dei colpi di scena del film, e invece il suo ruolo è stato relegato a due semplici menzioni. O una, se si considera la versione italiana.

Nel corso del film dei fratelli Russo, infatti, ci viene raccontato che lui e Scott Lang hanno patteggiato con il governo per le loro famiglie e adesso sono agli arresti domiciliari.

Oltre alla sequenza in cui Vedova Nera spiega ai suoi compagni che fine abbia fatto Barton, Occhio di Falco avrebbe dovuto essere menzionato anche nella scena dei titoli di coda (che vi abbiamo raccontato nel dettaglio).

Nella sequenza, Nick Fury chiede a Maria Hill di “dire a Clint che lo incontreremo…“, ma a causa di un errore di doppiaggio (che, va detto, è per il resto ottimo), quel “Clint” è diventato “Cline“, cancellando di fatto la seconda menzione del Vendicatore.

Chiaramente è possibile che ci sia stato un errore a priori nelle trascrizioni mandate agli studi di doppiaggio, o che addirittura Fury dica “Cline” anche in lingua originale, ma diverse testate e siti come IGN confermano che il personaggio si stesse riferendo a Clint Barton.

In ogni caso, Occhio di Falco tornerà in Avengers 4 e qualcosa ci dice che la sua “fortuna” sia stata quella di essere risparmiato dallo schiocco di Thanos. Per restare in ambiente doppiaggio, sarà interessante scoprire cosa succederebbe se Clint dovesse scambiare due chiacchiere con Rocket visto che entrambi i personaggi, ricordiamo, sono doppiati dallo stesso attore, Christian Iansante.

