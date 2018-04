tempo di lettura 2'

Le proiezioni di Deadline che vi riportavamo questa mattina erano un po’ troppo ottimistiche, ma Avengers: Infinity War ha comunque battuto diversi record con le anteprime di giovedì sera negli Stati Uniti.

Il film ha infatti incassato 39 milioni di dollari, il miglior risultato di sempre per un film dei Marvel Studios e il quarto migliore di sempre dopo Star Wars: il Risveglio della Forza (57 milioni), Star Wars: Gli Ultimi Jedi (45 milioni) e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (43.5 milioni di dollari). Se Infinity War dovesse comportarsi come due grandi successi Marvel come Age of Ultron e Black Panther, che ottennero il 33% del loro incasso del giorno d’apertura durante le anteprime, il film potrebbe arrivare a raccogliere oltre 110 milioni di dollari oggi.

Nel frattempo la pellicola ha raccolto un totale di 95 milioni di dollari in due giorni in 43 territori fuori dagli Stati Uniti, inclusi ben 11.4 milioni in Corea del Sud. A questo punto, l’idea è che possa arrivare al mezzo miliardo di dollari in tutto il mondo entro domenica sera.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.

