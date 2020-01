Non è il primo grande traguardo segnato dalla commedia nera: è stata anche la prima pellicola sudcoreana a ottenere la Palma d’Oro a Cannes.

A portare Parasite negli Stati Uniti è stato il distributore indipendente Neon: grazie al passaparola ha raccolto 23 milioni di dollari, il miglior risultato del 2019 per un film straniero. Attualmente la pellicola ha raggiunto i 130 milioni di dollari in tutto il mondo.

Nella sua recensione da Cannes, il nostro Gabriele Niola spiega:

Ricchi e poveri nella Corea di oggi sono come ricchi e poveri nel medioevo, Parasite lo si potrebbe tranquillamente ambientare 1000 anni fa senza toccare quasi nulla. Storia di inganni e servi astuti, di raggiri scaltri e nere conseguenze per quelli che sembrano essere i più furbi. Parte come una commedia sofisticata, tutta trovate geniali (la casa in cui vive la famiglia povera, la professionalità con cui scroccano il wifi all’inizio), prosegue come un thriller e finisce come una tragedia greca. – leggi tutta la recensione