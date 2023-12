Rispondendo ad alcuni fan su Threads, James Gunn ha parlato anche di un possibile Guardiani della Galassia 4.

Il regista della trilogia, ora passato alla DC, ha ammesso di fidarsi della scelta di Kevin Feige per un suo successore, confermando anche che i due sono rimasti in ottimi rapporti:

Kevin e io siamo in ottimi rapporti. anche se alcuni personaggi non torneranno, amerei che i GotG proseguano coi membri attuali e in più mi fido di Kevin per scegliere la persona giusta che possa dirigerli.