È ufficiale:è stata invitata agli Oscar 2022. E non è stata semplicemente invitata, ma salirà sul palco e presenterà un premio.

Lunedì vi raccontavamo del putiferio che si era scatenato online dopo che la giovanissima protagonista di West Side Story aveva rivelato, rispondendo a un commento su Instagram, di non essere stata invitata alla 94 esima cerimonia degli Academy Awards, nonostante il musical di Steven Spielberg sia candidato a ben 7 statuette tra cui miglior film. Nelle ore successive si è abbattuto sui social uno tsunami di commenti contro l’Academy, alcuni dei quali accusavano l’organizzazione di “oscurare” la presenza dei latinoamericani.

La realtà è un po’ più complessa: come vi spiegavamo, al Dolby Theatre vengono invitati i candidati all’Oscar e i presentatori (e ciascuno di loro può portare un accompagnatore). I restanti biglietti a disposizione nel gigantesco teatro vengono sorteggiati tra i membri dell’Academy, ma quest’anno il numero di posti disponibili è stato ridotto per questioni di sicurezza legate alla situazione sanitaria. Rachel Zegler non è candidata a un Oscar né è membro dell’Academy (per ora). Gli studios e l’Academy stessa hanno un certo numero di biglietti per ospiti VIP, ma in questo caso specifico l’invito all’attrice sarebbe stato appannaggio di 20th Century Studios, che evidentemente aveva fatto scelte diverse.

Ma quanto pare è stata l’Academy a pensarci, decidendo di chiedere a Zegler di presentare un premio. Il giornalista Matthew Belloni riporta voci (invero alquanto verosimili) legate alla partecipazione dell’attrice alle riprese del film live action Biancaneve, attualmente in corso a Londra. Sembra che, siccome Zegler è al centro delle scene girate in queste settimane, la Disney avrebbe preferito non perdere centinaia di migliaia di dollari mettendo la produzione in pausa per farla andare agli Oscar. Ma a quanto pare ora la lavorazione della settimana è stata riorganizzata. Belloni ha poi commentato che “Alla fine, la star con il megafono vince ancora (giustamente, a mio avviso), anche se a Spielberg non sarà piaciuto essere messo in imbarazzo”.

Yes, in the end the star with the megaphone wins again (and rightly so in my opinion), though Spielberg surely didn't love being embarrassed by her…. https://t.co/LcSuidAsI0 — Matthew Belloni (@MattBelloni) March 22, 2022

I vincitori degli Oscar verranno annunciati durante la cerimonia del 27 marzo che noi seguiremo in diretta qui sul sito e sul nostro canale Twitch. A condurre la cerimonia Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes. In preparazione alla serata, vi invitiamo come sempre a compilare i vostri pronostici:

Trovate il calendario degli Oscar, tutte le informazioni, gli speciali e le notizie sugli Oscar nella nostra sezione.

Fonte: THR