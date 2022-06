Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’ episodio 3 di, disponibile da un paio d’ore su Disney+ , il Jedi viene aiutato da Tala, un personaggio interpretato daOvviamente se non avete ancora visto l’episodio non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

L’attrice, conosciuta per il suo ruolo di Ellaria Sand in Game of Thrones, interpreta Tala, un soldato imperiale che fa il doppio gioco, aiutando in collaborazione con Haja Estree i Jedi e gli altri rifugiati a spostarsi per la galassia. Grazie alla sua divisa possiamo capire che ha il grado di Capitano tra le fila dell’Impero.

Alla fine dell’episodio è lei che salva Kenobi dalla furia di Vader, mettendo però in pericolo la piccola Leia. Probabilmente la rivedremo la prossima settimana.

I primi tre episodi di Obi-Wan Kenobi sono disponibili su Disney+.

Cosa ne pensate di Tala, il personaggio interpretato da Indira Varma nell’episodio 3 di Obi-Wan Kenobi? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.