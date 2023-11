Katee Sackhoff non crede ci sia una relazione romantica tra Bo-Katan e Din Djarin, i protagonisti di The Mandalorian.

Sackhoff ha smentito ogni potenziale storia d’amore tra Din e Bo-Katan e parlando al Fan Expo di San Francisco ha detto:

No, penso che probabilmente ci siano altrettante speculazioni sulla relazione tra l’Armaiola e Bo-Katan. Penso che ogni volta che metti insieme una donna e un uomo sullo schermo, è destinato ad accadere. Penso che sia solo uno dei quelle cose, quelle speculazioni che piacciono alla gente. Ma no, niente di più che semplicemente scherzare tra me e Brendan Wayne al lavoro, quindi no, non c’è nulla di romantico.