She-Hulk: l’attore di Leap Frog vorrebbe un crossover con Spider-Man

Brandon Stanley, che interpreta Leap Frog nell’ultimo episodio di She-Hulk: Attorney at Law vorrebbe un crossover con Spider-Man.

Parlando con Comic Book, Stanley ha confessato che gli piacerebbe se i due personaggi interagissero in futuro:

Certamente! Se ha bisogno del mio aiuto, immagino di poter dare una mano. Voglio dire, non voglio rubargli il lavoro. Sta facendo un buon lavoro. Ma voglio dire, se ha bisogno dell’assistenza di Leap-Frog? Risponderò alla chiamata.

Stanley ha poi parlato del processo di ricerca che lo ha portato a interpretare Eugene:

Ci sono così tante connessioni tra me ed Eugene che non ci sono volute molte ricerche. Non c’è voluto molto studio. Ho scelto la mia parte sciocca e la mia falsa sicurezza dicendomi ‘Sono io quell’uomo! Sono il miglior eroe del mondo! Sono io ragazzi. Eugene, finalmente sono qui ragazzi, sono qui. Mi volevi, sono qui.’