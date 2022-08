She-Hulk: Mark Ruffalo si scusa con Chris Evans per aver svelato il suo segreto

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel primo episodio di She-Hulk: Attorney at Law, Jennifer e suo cugino Bruce parlano spesso di Captain America, Mark Ruffalo ha deciso di scusarsi per quanto detto dal suo alter ego. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

Nella scena post credit del primo episodio messo alle strette dalle continue affermazioni della cugina, Bruce le racconta che Captain America non è vergine, ma è stato con una donna nel 1943 durante un tour di USO. Chris Evans ha commentato la puntata, e Mark Ruffalo si è scusato per aver ceduto alle dure pressioni di Tatiana Maslany. Potete vedere lo scambio di tweet qui sotto:

Sorry bro. It was under extreme duress. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 18, 2022

Il primo episodio di She-Hulk: Attorney at Law è disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book