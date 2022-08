She-Hulk: ci sarà anche Jessica Jones?

Uno dei rumor che circondano She-Hulk: Attorney at Law riguarda l’apparizione di Jessica Jones in uno dei nove episodi della serie tv.

In una recente intervista con Tara Hitchcock, la regista Kat Coiro ha parlato dei cameo presenti nella serie:

Beh, tirala fuori! Facciamo che Thor venga a trovare She-Hulk! Penso che la persona che penso si adatti più organicamente al mondo sia già nello show. In realtà penso che Jessica Jones sarebbe una buona aggiunta.

Kat ha quindi parlato della diversa atmosfera che contraddistingue la serie rispetto ad altri progetti del MCU:

Ogni singolo personaggio MCU esistente che è entrato in questa serie tv ha dovuto fare degli aggiustamenti: dal passare a cose che sono molto più serie a essere in qualcosa che è totalmente più oltraggioso. E sono tutti attori così meravigliosi e tutti così abili nell’adattarsi, ma è stato sicuramente divertente guardare la transizione ed è stato divertente vederli dire ‘Oh, va bene fare così?’ La domanda più grande che tutti mi fanno è “Sto andando troppo oltre?” E io rispondo “Assolutamente no! Vai oltre!”