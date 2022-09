She-Hulk: l’episodio 6 non ha la scena dopo i titoli di coda

L’episodio 6 di She-Hulk: Attorney at Law è disponibile da questa mattina su Disney+ ed è la seconda puntata della serie senza una scena dopo i titoli di coda. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

L’episodio 6 di She-Hulk si conclude con la board di hater che contatta un laboratorio, in cui vediamo la siringa danneggiata utilizzata dalla Squadra di Demolizione. Viene poi sostituita con un ago più resistente, che è probabile rivedremo nei prossimi episodi. Partono poi i titoli di coda, che terminano con i loghi di produzione, senza mostrarci extra sulla puntata come accaduto fino a oggi.

Anche questa settimana non c’è un epilogo dopo i titoli di coda, e al momento non sappiamo se nel prossimo episodio ricominceranno le scene extra o se saranno ancora assenti.

I primi cinque episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

