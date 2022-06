Qualche settimana fa vi abbiamo segnalato le reazioni di fansite ed esperti Tolkieniani alle primissime scene de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, mostrate in occasione di un evento promozionale organizzato da Prime Video proprio per iniziare a spingere la serie.

Ora TheOneRing.net, il principale e più longevo fansite dedicato alla saga, ha pubblicato ora qualche dettaglio aggiuntivo sull’evento, anticipando che verosimilmente il full trailer della serie arriverà a metà luglio in occasione del San Diego Comic-Con.

Tra le persone che hanno incontrato c’è John Howe, artista molto amato dagli appassionati di Tolkien che nei decenni, assieme ad Alan Lee, ha dato forma all’immaginario collettivo legato prima ai romanzi e poi ai film di Peter Jackson. Howe è stato coinvolto come concept artist della serie, e ha spiegato com’è stato coinvolto:

Continuavano a chiedermi di fare dei bozzetti delle varie idee che stavano prendendo in considerazione. Ho riempito 40 sketchbook di disegni per questa serie.

Tra questi bozzetti c’è quello del Troll delle nevi, pubblicato da Empire qualche giorno fa. Alla domanda su come riesce a tenere separati il mondo dell’esalogia di Peter Jackson e questa serie, Howe ha risposto:

Siamo tutti professionisti. È una cosa che si capisce lavorando. Che io stia lavorando a film, copertine di libri e serie in streaming, ci sono sempre dei brief creativi da seguire, delle indicazioni. Le persone che prendono le decisioni sanno benissimo quali sono i miei lavori precedenti. La vera differenza tra i film e la serie sarà data dalle ambientazioni. Non abbiamo mai visto gli oceani della Terra-di-Mezzo, ed è davvero entusiasmante per me scoprire i mari e le aree che non abbiamo mai esplorato prima. È una vera presa di distanze da ciò che è stato fatto prima.