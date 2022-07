The Boys: Soldatino potrebbe tornare nelle prossime stagioni

Eric Kripke, showrunner di The Boys, non ha escluso il ritorno di Soldatino nelle prossime stagioni della serie tv.

Nonostante nel finale di stagione il Soldatino di Jensen Ackles sia stato ibernato da Mallory, Eric Kripke non ha negato un possibile ritorno del personaggio. L’autore è stato recentemente intervistato da EW e ha dichiarato quanto segue:

Il vecchio adagio televisivo recita di non uccidere mai nessuno a meno che non sia davvero, davvero necessario. Non chiudere mai una porta, apri una finestra. Dovremo tutti aspettare e vedere, ma non riesco a immaginare che la serie finisca senza che Soldatino faccia un’altra apparizione.