Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 7 di The Mandalorian è disponibile da questa mattina su Disney+ e rivela come Moff Gideon è sfuggito alla Nuova Repubblica. Ovviamente se non avete visto ancora l’episodio non proseguite nella lettura così da evitare spoiler.

Moff Gideon tende un’imboscata ai mandaloriani all’interno della Grande Forgia e al suo fianco ci sono degli stormtroopers imperiali dotati di armature in beskar e jetpack. Con molta probabilità, le tracce di metallo beskar rilevate nella navicella alla fine dell’episodio 5, appartenevano a questi soldati.

Dopo questo episodio però, sappiamo che tra le file dei mandaloriani potrebbe nascondersi una spia. Che anche quest’ultima abbia aiutato Gideon a liberarsi della sua prigionia e a ottenere l’armatura mostrata durante lo scontro finale? Ne sapremo sicuramente di più la prossima settimana col finale di stagione.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 è iniziata l’1 marzo 2023. I nuovi episodi vengono pubblicati ogni mercoledì.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

I film e le serie imperdibili