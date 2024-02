Sembra che Din Djarin, protagonista di The Mandalorian, non avrà interessi romantici, almeno per il momento.

Di recente, uno degli attori che interpretano Din Djarin come Pedro Pascal, Brendan Wayne, è stato ospite del podcast SithCast. Qui gli è stato chiesto se Din Djarin avrebbe mai avuto un interesse romantico in The Mandalorian, Wayne ha insistito sul fatto che, sebbene sostenesse una storia d’amore tra Din e Bo-Katan Kryze, non era qualcosa che era stato pianificato per il personaggio. Durante l’intervista, l’attore ha dichiarato:

Sì, ho spinto per una storia d’amore tra Bo-Mando, ma mi hanno detto che non sarebbe mai accaduta! Ma ci ho provato… Ci ho provato.

Le tre stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. È in sviluppo anche un film diretto da Jon Favreau.

