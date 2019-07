, Occhio di Falco nell’Universo Cinematografico della Marvel, ha deciso di fare un graditissimo regalo al fandom marveliano.

La star, nelle ore scorse, ha difatti condiviso su YouTube un backstage ufficiale della World Premiere di Avengers: Endgame, il kolossal dei fratelli Russo.

Potete vederlo nella parte superiore della pagina!

Al Comic-Con si sono tenuti due panel dedicati ad Avengers: Endgame, il primo con gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely e il secondo con i fratelli Russo.

Noi di BadTaste eravamo presenti in Sala H e ve li abbiamo raccontati in diretta.

In entrambe le occasioni, sono stati rivelati davvero tanti aneddoti sul kolossal dei Marvel Studios. Per questo abbiamo deciso di stilare un pratico elenco dei principali che potete trovare qua.

Ecco cosa è accaduto quando è stato toccato l’argomento della morte di Black Widow:

“Quella scena così com’è rappresenta la seconda o la terza versione di varie possibilità. I registi si sono occupati delle dinamiche dell’azione, noi abbiamo pensato al sentimento” spiegano gli sceneggiatori “In una versione iniziale (girata), Vedova Nera e Occhio di Falco avrebbero dovuto provare a lanciarsi dalla roccia mentre combattevano contro l’esercito di Thanos”. Quando Captain America torna su Vormir per riportare la Gemma, Natasha può tornare in vita? Prima che rispondano, il pubblico urla: “RIPORTATELA IN VITA”. “Purtroppo non funziona così” dicono gli sceneggiatori.