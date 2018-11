tempo di lettura 2'

Qualche ora fa, il profilo ufficiale diospitato su Twitter ha pubblicato un video in cui il Presidente Emerito della Marvel comincia a parlare del suo amore per i fan.

Come viene spiegato dal testo che accompagna il tutto, si tratta di un momento nato in modo del tutto spontaneo mentre il team stava finendo di allestire la macchina da presa principale per la registrazione dell’intervento.

Trovate il contributo qua sotto:

So many wonderful moments with Stan came spontaneously. As we were setting up the camera one day, he casually started talking about his fans. We know how much Stan meant to you, and we thought it would be nice for you to hear how much your support meant to him. pic.twitter.com/WTX8U1afLm

— stan lee (@TheRealStanLee) 14 novembre 2018