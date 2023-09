Con la stagione dei festival autunnali ormai iniziata e quella dei premi alle porte, Variety ha pubblicato la sua consueta lista dei 10 attori emergenti da tenere d’occhio nei prossimi mesi. Tra esordienti assoluti e giovani interpreti pronti ad esplodere, il panorama è molto variegato. Scopriamolo insieme.

Nicholas Galitzine

Come Principe Henry in Rosso, bianco & Sangue Blu, disponibile su Prime Video, Galitzine è già un volto noto al grande pubblico. Lo ritroveremo a breve nella commedia Bottoms, nuovo film della regista di Shiva Baby ora nelle sale statunitensi e in arrivo prossimamente in Italia. I suoi progetti venturi includono il film The Idea of You con Anne Hathaway e la serie limitata Mary & George con Julianne Moore.

Myha’la Herrold

Conosciuta per la serie HBO Industry, nei prossimi mesi vedremo Herrold in Dumb Money, film Sony sulla vicenda delle azioni Gamestop e in Leave the World Behind, accanto a Julia Roberts e Mahershala Ali, in arrivo a dicembre su Netflix.

Archie Madekwe

Un anno intenso per il protagonista di Gran Turismo, dal 20 settembre nelle sale italiane: dopo essere apparso in Beau ha paura, uscito lo scorso aprile, nel corso della stagione lo vedremo anche in Saltburn, nuovo film di Emerald Fennell che sarà a breve presentato al BFI London Film Festival.

Charles Melton

Recentemente visto nella serie Peacock Poker Face, l’attore ha un ruolo centrale nel nuovo film di Todd Haynes May December dove recita al fianco di Julianne Moore e Natalie Portman. Nella pellicola, presentata al Festival di Cannes, Melton è il marito del personaggio di Moore, di ventitré anni più giovane, in un matrimonio che crea grande scandalo.

Cara Jade Myers

Precedentemente vista nella serie This Is Us, Myers ha un ruolo importante in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, accanto a Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone. Qui interpreta infatti Anna Kyle Brown, membro della comunità Osange uccisa a 36 anni.

Aaron Pierre

Dopo aver preso parte alla serie La ferrovia sotterranea di Barry Jenkins, nei prossimi mesi vedremo Pierre recitare accanto a Paul Mescal e Saoirse Ronan in Foe. Ma è il 2024 quello che potrebbe essere l’anno della sua consacrazione: sarà protagonista del thriller Rebel Ridge, interpreterà Malcolm X in Genius: MLK/X, nuova stagione della serie antologica di National Geographic e si riunirà con Jenkins per dare voce a Mufasa in Mufasa: Il Re Leone.

Dominic Sessa

Attualmente studente alla Carnegie Mellon School of Drama, l’attore debutterà al cinema al fianco di Paul Giamatti in The Holdovers, l’ultimo film di Alexander Payne in arrivo in autunno nelle sale statunitensi. Qui veste i panni di Angus, studente problematico che si unisce all’insegnante Paul (Giamatti) per una serie di avventure durante le vacanze natalizie del 1970.

Teyana Taylor

Già affermata artista musicale, Taylor si è guadagnata il plauso internazionale per la sua interpretazione di una madre single impegnata a creare un futuro per suo figlio nel film A Thousand and One, uscito nelle sale italiane lo scorso giugno. Prossimamente la vedremo in The Book of Clarence al fianco di Benedict Cumberbatch e Alfre Woodard.

Ji-young Yoo

Per il suo ruolo di un adolescente coreano-americano nel film Smoking Tigers, l’attore ha vinto un premio all’ultimo Tribeca Film Festival. Prossimamente, sarà il co-protagonista della serie limitata di Amazon Expats al fianco di Nicole Kidman e reciterà al fianco di Pedro Pascal e Jay Ellis in Freaky Tales.

