Ancheinterviene sullo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante gli Oscar 2022, anche se in maniera in diretta.

La star di The Batman ha pubblicato due foto dalla cerimonia lanciando una frecciatina a quanto accaduto durante la trasmissione in diretta mondiale.

Ecco una foto del mio abito alla cerimonia dei premi dove a quanto pare si aggrediscono le persone sul palco.

Ed ecco una foto del mio abito alla festa dopo la cerimonia dei premi dove a quanto pare si urlano parolacce e si aggrediscono le persone sul palco.

Nelle ore successive all’accaduto più o meno chiunque si è espresso sui social, tra cui:

