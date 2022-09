Funko annuncia nuove POP di Secret Invasion, I am Groot e She-Hulk

Funko ha annunciato diverse POP dedicate alle serie tv Marvel Studios, tra cui She-Hulk, I am Groot e anche l’ancora inedita Secret Invasion.

Il primo pop è dedicato a Wong, dopo la sua comparsa nell’episodio 3 di She-Hulk: Attorney at Law.

Il secondo è dedicato a Baby Groot, con il pigiamino come visto in uno dei corti di I am Groot.

Infine, con il primo POP di Secret Invasion, possiamo dare un primo sguardo al look di Nick Fury. Di Secret Invasion potremo vedere un trailer questo sabato, in occasione del D23.

Nel frattempo vi ricordiamo che i primi tre episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

