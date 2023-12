Katee Sackhoff è tornata a parlare del futuro della sua Bo-Katan e di come incrocerà le strade di altri personaggi della galassia di Star Wars.

La prima è la vecchia amica-nemica Ahsoka Tano, ora dispersa in un’altra galassia. Sackhoff è sicura che le due torneranno ad incontrarsi:

Non riesco a immaginare che le loro strade non si incrocino ad un certo punto. Ma, ancora una volta, non ne ho idea. Non ne ho assolutamente idea. Non mi dicono nulla finché non mi presento al lavoro con la sceneggiatura in mano.