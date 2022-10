She-Hulk: Abominio contro Hulk nel nuovo spot

Marvel Studios ha pubblicato un nuovo spot per il finale di She-Hulk: Attorney at Law, in arrivo giovedì e che riporterà in scena sia Abominio che Hulk.

Nel video, che potete vedere qui sotto, i due si affrontano nuovamente, circondati da una folla che pare fare il tifo. Al momento non sappiamo se abominio si rivelerà cattivo o se il tutto sarà una semplice lotta in amicizia come quella con Wong.

I primi otto episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

Cosa vi aspettate da Abominio contro Hulk? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book