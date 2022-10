She-Hulk: una scena con Daredevil doveva essere dopo i titoli di coda

Una delle scene di Daredevil nell’episodio 8 di She-Hulk: Attorney at Law era prevista come scena dopo i titoli di coda.

La regista Kat Coiro ha svelato che la walk of shame di Matt doveva chiudere l’episodio, ma alla fine si è deciso di mettere il galà come finale:

Oh, la walk of shame originariamente doveva essere dopo i titoli di coda. Poi abbiamo pensato fosse megli ometterla nell’episodio, ma originariamente non era così.

Tatiana Maslany ha invece commentato il rapporto tra Jennifer e Matt, confessando che non crede che dureranno molto:

Penso che Jen stia per metà trollando Matt… Penso anche che ci sia qualcosa nel modo in cui Matt si comporta quando è con lei, in cui sembra che sia semplicemente a posto con quello che è. La vita le si sta aprendo davanti, quindi mi sento come se non sapessi quale sarà la sua prossima mossa, ma sento che ha appena iniziato a raggiungere questo tipo di integrità con se stessa e a conoscersi, fidarsi e amarsi.