She-Hulk: un collegamento inatteso con The Incredible Hulk

Nel secondo episodio di She-Hulk: Attorney At Law torna in scena Emil Blonsky, il cattivo di The Incredible Hulk. Non si tratta però dell’unico collegamento tra i due prodotti Marvel.

Sia Bruce che la cugina hanno ottenuto il loro nome di battaglia durante delle interviste in TV, come potete vedere nella clip qui sotto:

#Hulk and #SheHulk both got their super hero names from news broadcasts in the MCU. pic.twitter.com/ijcP7XbuTR — Phase Zero – MCU (@PhaseZeroCB) August 29, 2022

Inoltre Steve Coutler, che interpreta il capo di Jen, Holden Holliway, ospite del podcast Phase Zero, ha dichiarato di aver rivisto The Incredible Hulk per prepararsi alla trama di Abominio:

Ho visto tutti quei film, ma non credo che siano rimasti impressi nella mente di nessuno. Ma l’ho fatto, sì. Volevo sapere esattamente, perché il personaggio doveva sapere – sembro una copia di Daniel Day-Lewis. ‘Dovevo vedere un film per la serie TV! È stato molto estenuante!’ Perché volevo avere un’idea. Ma in realtà le cose di Abominio erano davvero interessanti. Ho fatto le mie ricerche.

Coulter ha anche rivelato il suo processo di ricerca sulla storia dei fumetti di Holliway:

Ho cercato un po’ della sua storia ed essendo un attore con un ego, volevo vedere cos’altro gli succedeva, perché ha tanti tipi di piccole avventure. Ma ho fatto la stessa ricerca che ho fatto per The Walking Dead. Volevo conoscerlo, perché a volte raccogli solo dei semi sul personaggio e il fatto che avesse quella storia, non è solo quello che assume She-Hulk. Ma è simpatico e ha degli affetti, e quindi questo in realtà ha aiutato un po’. Non è solo che l’ho assunta per un unico motivo. C’è un po’ di rapporto tipo padre-figlia, prendersi cura di lei. Ma soprattutto, si sta aggiungendo allo studio legale.

