She-Hulk: Mark Ruffalo si esprime sul futuro di Hulk

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Dopo l’episodio 2 di She-Hulk: Attorney At Law, anche Mark Ruffalo ha parlato del futuro del suo Hulk. Se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per evitare eventuali spoiler.

In una recente intervista con Variety, Ruffalo ha espresso il suo volere di esplorare la nuova trama di Hulk in futuro:

Ci sono state alcune conversazioni su ciò che è successo nei due anni in cui Hulk ha abbandonato Banner e i Vendicatori e ha vissuto su Sakaar con l’emergere di Smart Hulk, a cui non è mai stata data una risposta completa. Penso che forse abbiamo parlato quattro volte in totale di quel periodo. È davvero una parte interessante ed entusiasmante della storia di Hulk e della storia di Banner. Penso che il viaggio a Sakaar sia un buon punto di partenza e cosa significa per l’idea di ciò che i fan hanno chiesto: Planet Hulk o World War Hulk o semplicemente il viaggio che Banner e Hulk devono fare per essere in pace l’uno con l’altro. È davvero interessante per me e sento che c’è un certo interesse nell’esplorarlo nel mio futuro.

I primi due episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

Fonte: Screen Rant