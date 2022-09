She-Hulk: i prossimi episodi non saranno quello che i fan si aspettano

Il sesto episodio di She-Hulk: Attorney at Law sarà disponibile da domani su Disney+ ma i prossimi episodi potrebbero non essere ciò che i fan si aspettano.

La regista degli episodi 5-7 Anu Valia ha anticipato che le restanti quattro puntate non saranno ciò che i fan si aspettano:

Valia ha poi scherzato sul fatto che sarà divertente seguire il viaggio da supereroe di Jen, soprattutto data la sua visione dell’identità e del libero arbitrio.

Non condividerò alcuno spoiler, perché penso che vi piacerà guardarlo. E sinceramente, penso che sarà divertente intraprendere quel viaggio con lei, ma penso che la cosa bella dello show sia che è così divertente. E poi, in aggiunta a questo, la serie è molto interessata ad esplorare queste idee complicate di identità. E come fai a possedere un’identità che ti è stata imposta dove a volte ti piace, ma a volte ti fa sentire in colpa per l’altro lato di te stesso? È un’idea molto complicata. E penso che lo spettacolo voglia andare in profondità in quel modo.