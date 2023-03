She-Hulk: Tim Roth è favorevole a un ritorno di Abominio

Tim Roth è tornato a parlare del ruolo di Abominio, ripreso in occasione di She-Hulk: Attorney at Law.

In una recente intervista con ScreenRant, Roth ha ammesso che al momento non sa quando Abominio tornerà, ma che è pronto all’eventuale chiamata dei Marvel Studios:

Non ho alcuna idea se stanno pianificando qualcosa. Sarei felice di piombare in Deadpool. Lo adorerei. Mi sono divertito con She-Hulk: Attorney at Law, mi ha sorpreso che venissero a richiamarmi, quindi dovunque mi vogliano ci sarò, fatemelo fare.