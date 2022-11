She-Hulk: l’inaspettata ispirazione per la trasformazione di Jennifer

Gli addetti agli effetti speciali di She-Hulk: Attorney at Law hanno svelato cosa ha ispirato i VFX per la trasformazione di Jennifer.

Jan Philip Cramer, supervisore di Digital Domain VFX ha svelato che l’ispirazione è stata presa dalla maturazione delle fragole e non da quanto si vedeva nei fumetti:

Abbiamo utilizzato un riferimento guardando la maturazione di una fragola. È stata una trasformazione molto semplice ma molto elegante. Prima, spesso le trasformazioni erano piuttosto dolorose sul corpo. Sembrava che le ossa si rompessero e si ripristinassero e cose del genere, quindi normalmente vedi i personaggi attraversare alcune emozioni. Con She-Hulk, non doveva essere così. È pensato per essere un bel momento, qualcosa di bello che sta accadendo alla super eroina. Penso che sia un approccio molto diverso. Per noi, volevamo ovviamente rispettarlo, ma poi inserire quanti più dettagli durante la trasformazione in She-Hulk, come piccole vene e piccoli brividi che scorrono sulla pelle. Ma tutto doveva essere fatto sotto gli occhi per assicurarsi che sembrasse carino, e non spaventoso o scomodo, e che la sua pelle rimanesse bella durante quella trasformazione.