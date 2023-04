The Mandalorian

Il finale della stagione 3 di The Mandalorian è disponibile da questa mattina su Disney+, e svela il destino della Dark Saber. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura così da evitare spoiler.

Durante lo scontro tra Bo-Katan e Moff Gideon, quest’ultimo sta avendo la meglio, e in un impeto di rabbia, distrugge l’elsa della Dark Saber, rendendola inutilizzabile. Non sappiamo se potrà essere riforgiata o se è andata distrutta nell’esplosione successiva.

Le tre stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+.

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie nella nostra scheda.

Vi è piaciuto il destino della Dark Saber nel finale della stagione 3 di The Mandalorian? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

I film e le serie imperdibili