L'Academy è in crisi e non lo dice: spese importanti, due edizioni non proprio popolari e una necessaria revisione interna dovrebbero aver messo in ginocchio l'organizzazione, ma non lo sappiamo perché non vuole pubblicare i report annuali e non è tenuta a farlo. Eppure qualcun altro era stato messo alla gogna per qualcosa di simile...