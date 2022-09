She-Hulk: svelati i retroscena del cameo di Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion è una delle guest star del terzo episodio di She-Hulk: Attorney At Law, la regista Kat Coiro ne ha svelati i retroscena.

La regista ha svelato che c’erano molti nomi famosi in lizza ma il suggerimento di usare Megan è stato dato da Jameela Jamil, che ha lavorato con Megan nel reality show di HBO Max “Legendary”.

Parlando della scena dopo i titoli di coda, quando Megan e She-Hulk si prendono un momento per una pausa di twerk nell’ufficio di She-Hulk, al ritmo del successo “Body”, Tatiana Maslany l’ha definito il più bel momento della sua vita:

È stato il momento migliore della mia vita. Quando Jess mi diceva, ‘Ti stiamo scrivendo una scena in cui balli con lei’, sono praticamente morta. Sono caduta dalle nuvole. Mi sono fissata su quel momento per due settimane e non potevo parlarle. Non sapevo come starle vicino.