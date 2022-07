The Boys: il mantello di Homelander è perlopiù in CGI, ecco perché

Nel corso delle prime tre stagioni di The Boys su Prime Video, la serie ha spesso ricorso all’utilizzo di effetti pratici; buona parte del gore dello show lo è, basti pensare alla costruzione di un’enorme balena finta contro cui la produzione ha potuto far schiantare un motoscafo. Ma The Boys è comunque uno show caratterizzato dalla presenza di supereroi, il che significa che non tutto può essere pratico. Infatti, per buona parte del tempo, il mantello di Homelander deve essere generato al computer.

Il supervisore degli effetti visivi di The Boys, Stephan Fleet, ha svelato qualche dettaglio a riguardo durante un recente episodio di Corridor Crew in cui sono stati illustrati i diversi lavori di VFX inclusi anche nell’ultima stagione della serie Prime Video.

“Dobbiamo aggiungere il mantello ogni volta che usiamo i fili. Finisce per esserci in CGI un bel po’ di volte“, ha detto Fleet durante lo show. “Ogni volta che fa qualcosa di folle come volare o usare i fili o cose del genere, dobbiamo togliere il mantello e usare la computer grafica. È importante controllare la fisica quando vola perché è un’indicazione fondamentale per capire da che parte si muove il vento“.

In un’intervista del 2020 con ComicBookMovie, Fleet aveva dichiarato che la collaborazione tra effetti pratici (o SFX) ed effetti visivi (VFX) è un aspetto fondamentale nello sviluppo di qualsiasi serie o film.

“Abbiamo lavorato così bene insieme e uno dei motivi per cui penso che lo show abbia l’aspetto che ha è che sono riuscito, con molte sequenze, ad avere un 75% di effetti pratici e un 25% di effetti visivi, o tipo 50/50. Non il 10% di effetti pratici e il 90% di effetti visivi“, aveva detto all’epoca, aggiungendo: “Quello che le persone al di fuori dell’industria non capiscono è che gran parte del lavoro si riduce in termini di tempo e la sfida per gli effetti speciali in questo periodo è che ci vuole molto tempo sul set. Oggigiorno durante la produzione di una serie è facile dire: facciamo solo un effetto visivo e rimandiamo il tutto a dopo – alla post produzione – in modo che possano concludere tutti la loro giornata sul set, ma non è quello che facciamo in questo show. Ci assicuriamo di lottare affinché abbiano il tempo necessario per farlo.“

Tutte le puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

