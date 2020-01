Cinque major hollywoodiane,, NBCUniversal, Paramount, Sony e Warner, hanno siglato un nuovo contratto con la Kodak.

L’accordo, reso noto dalla compagnia mercoledì scorso, vede gli studios citati impegnarsi ad acquistare una quantità non meglio precisato di pellicola in maniera tale da garantire il suo impiego continuativo nel prossimo futuro.

Disney, NBCUniversal, Paramount, Sony e Warner vanno dunque a rinnovare un patto simile a quello stipulato nel 2015 – della durata di due anni – che ha permesso alla Kodak di risollevarsi dalla bancarotta in cui era precipitata per via del crollo del mercato in questione causato dal digitale.

Sono svariate le pellicole in corsa agli Oscar 2020 girate su pellicola: C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, Storia di un Matrimonio di Noah Baumbach, Piccole Donne di Greta Gerwig e Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di JJ Abrams, mentre Martin Scorsese, per il suo The Irishman, ha optato per una combinazione di celluloide e digitale.

Autori come Tarantino, Abrams e, ovviamente, Christopher Nolan sono da sempre strenui sostenitori del lavoro su pellicola e, difatti, la nuova creazione del filmmaker britannico in uscita quest’anno, Tenet, non è stata realizzata in digitale (così come il prossimo Bond movie di Cary Fukunaga, No Time to Die).

Nel 2015, era stata proprio la Disney con Star Wars: Il Risveglio della Forza a contribuire in larga parte al risanamento economico della Kodak. Il film di J.J, Abrams era stato girato su pellicola con l’aiuto del direttore della fotografia Dan Mindel. Tra gli altri lungometraggi del periodo girati in tale formato, troviamo anche anche The Hateful Eight di Quentin Tarantino, Spectre, Carol, Joy e Il Ponte delle Spie di Steven Spielberg.

Il nuovo patto fra la Kodak e le major, stando all’Hollywood Reporter, dovrebbe avere una durata anche superiore ai due anni fissati dal precedente.

