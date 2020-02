Quando mancano poco più di 48 ore all’edizione 2020 degli Oscar, è stato annunciato che anche quest’anno la cerimonia di premiazione degli Academy Awards sarà trasmessa in diretta anche in chiaro, che come da tradizione noi di BadTaste.it seguiremo in live-blogging qui sul sito.

La 92esima Notte degli Oscar, condotta da Francesco Castelnuovo con Gianni Canova e Barbara Tarricone (e con ospiti come Denise Negri, Joe Bastianich, Ildo Damiano ed Euridice Axen), verrà trasmessa nella notte tra il 9 e il 10 febbraio su questi canali.

DOVE VEDERE LA NOTTE DEGLI OSCAR 2020

Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky) a partire dalle ore 22.45

(canale 303 di Sky) a partire dalle ore 22.45 Sky Uno a partire dalle 00.30

a partire dalle 00.30 TV8 (in chiaro) a partire dalle 23.50

La Notte degli Oscar verrà riproposta integralmente lunedì 10 febbraio su Sky Cinema Oscar a partire dalle 10.45, mentre in prima serata alle 21.15 verrà proposto “il meglio della Notte degli Oscar 2020” su Sky Cinema Oscar e Sky Uno. La cerimonia sarà disponibile anche on demand su Sky e Now Tv.

La cerimonia, trasmessa come sempre dalla ABC negli Stati Uniti, per il secondo anno consecutivo non avrà un presentatore. Sul palco del Dolby Theatre si susseguiranno numerose star, ecco da chi verranno presentati i vari premi:

Jane Fonda

Sandra Oh

Josh Gad

Natalie Portman

Tom Hanks

Chris Rock

Oscar Isaac

Taika Waititi

Mahershala Ali

Olivia Colman

Regina King

Rami Malek

Keanu Reeves

George MacKay

James Corden

Beanie Feldstein

Shia LaBeouf

Zack Gottsagen

Steve Martin

Maya Rudolph

Penélope Cruz

Diane Keaton

Sigourney Weaver

Zazie Beetz

Timothée Chalamet

Will Ferrell

Gal Gadot

Mindy Kaling

Julia Louis-Dreyfus

Lin-Manuel Miranda

Anthony Ramos

Mark Ruffalo

Kelly Marie Tran

Kristen Wiig

Vi ricordiamo poi che sono state confermate le performance di tutti e cinque i nominati all’Oscar per la miglior canzone, tra cui un’esibizione molto particolare di Idina Menzel oltre a un’esibizione speciale di Billie Eilish.

La 92esima edizione degli Academy Awards si terrà il 9 febbraio, noi come sempre la seguiremo in diretta live-blogging. In Italia verrà trasmessa su Sky.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra pagina speciale.

