Weekend importante per la corsa agli Oscar 2020, che quest’anno è decisamente compressa: la cerimonia degli Academy Awards si terrà infatti il 9 febbraio, anziché a fine febbraio o inizio marzo come negli ultimi anni, e questo significa una certa compressione nella consegna dei premi delle guild, i sindacati degli artisti di Hollywood che spesso riflettono i risultati delle rispettive categorie agli Oscar.

La 72esima edizione dei DGA Awards si terrà questa sera: durante la cerimonia la Directors Guild of America premierà il regista dell’anno tra Sam Mendes (1917), Bon Joon-Ho (Parasite), Quentin Tarantino (C’era una volta a Hollywood), Martin Scorsese (The Irishman) e Taika Waititi (Jojo Rabbit). A meno di sorprese dell’ultimo minuto, Mendes dovrebbe aggiudicarsi il premio forte del Golden Globe e del PGA vinto qualche giorno fa dal film. Se così fosse, l’Oscar alla regia sarebbe praticamente aggiudicato.

Sempre stasera si svolgerà la cerimonia di premiazione della American Society of Cinematographers, che riconosce il lavoro dei direttori della fotografia ed è un pesante indicatore per quanto riguarda la relativa categoria. I nominati sono 1917, Le Mans ’66 – La Grande Sfida, The Irishman, Joker e C’era una volta a… Hollywood. In questo caso il premio è praticamente scontato: Roger Deakins non dovrebbe faticare a vincere per 1917, così come probabilmente replicherà con l’Oscar (dopo averlo vinto per Blade Runner 2049).

Passiamo poi ai premi della Cinema Audio Society, che riconoscono i migliori autori del sonoro. Se 1917 ha vinto il premio dei montatori del sonoro, non è nominato a quello della Cinema Audio Society (nonostante sia nominato al relativo Oscar): i nominati sono Le Mans ’66, C’era una volta a… Hollywood, Rocketman, Joker e The Irishman. Le previsioni parlano di un premio per Le Mans ’66, ma potrebbero prevalere Tarantino o Joker.

In serata si terranno anche gli USC Scripter Awards: non si tratta di un premio del sindacato, ma è assegnato dalla USC ai migliori adattamenti dell’anno: i nominati sono Dark Waters, The Irishman, Jojo Rabbit, I Due Papi e Piccole Donne. In questo caso il film di Greta Gerwig dovrebbe prevalere, ma non è da escludere un colpo di coda di Scorsese.

Vi terremo aggiornati lungo tutto il weekend: voi non dimenticatevi di compilare i vostri pronostici sugli Oscar!

CORRELATI

I principali premi della guild:

La votazione finale per gli Oscar inizierà il 30 gennaio e proseguirà fino al 4 febbraio. La 92esima edizione degli Academy Awards si terrà il 9 febbraio.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra pagina speciale.

Potete commentare qui sotto o sul forum.