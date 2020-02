Ieri seraha vinto il BAFTA come migliore attore per, e nel ritirare il premio ha approfittato per parlare di un problema che emerge sempre più spesso alle premiazioni e che qualche anno fa ha scatenato addirittura un movimento chiamato #Oscarsowhite: quello della diversità nell’industria cinematografica.

“Mi sento onorato e privilegiato a essere qui questa sera,” ha spiegato l’attore. “I BAFTA mi hanno sostenuto molto durante la mia carriera, e apprezzo profondamente questa cosa. Ma devo dire che mi sento combattuto, perché così tanti tra i miei colleghi attori che meriterebbero riconoscimenti non hanno questo stesso privilegio. Penso che in questo modo stiamo mandando un messaggio molto chiaro alle persone di colore: non sono le benvenute tra noi. Penso che sia un messaggio che stiamo mandando a persone che hanno dato un contributo molto importante al nostro medium e alla nostra industria, un contributo del quale traiamo beneficio. Non penso che nessuno voglia una mano o un trattamento di preferenza – sebbene sia proprio quello che facciamo tra di noi ogni anno. Si tratta di persone che vogliono semplicemente ricevere il giusto riconoscimento, apprezzamento e rispetto per il proprio lavoro. Non è una condanna ipocrita: mi vergogno di dire di far parte del problema. Non ho fatto tutto ciò che era in mio potere per assicurarmi che i set sui quali mi trovavo fossero abbastanza inclusivi. Ma penso che si tratti di qualcosa di più che avere dei set multiculturali. Dobbiamo davvero impegnarci e comprendere davvero cos’è il razzismo sistemico. Penso che sia obbligatorio che chi ha creato, perpetuato e beneficiato di un sistema di oppressione, sia anche chi lo debba smantellare. Sta a noi.”

Phoenix ha colto l’occasione di essere al centro della campagna dei premi, durante questi mesi, per sensibilizzare su tematiche attuali come i cambiamenti climatici, l’alimentazione sostenibile e, appunto, la diversità. Tra meno di una settimana potrebbe ricevere l’Oscar e, a quel punto, trovarsi davanti a una platea televisiva globale: quale messaggio sceglierà di mandare?

La 92esima edizione degli Academy Awards si terrà il 9 febbraio.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra pagina speciale.

