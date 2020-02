di Greta Gerwig ha finalmente superato il traguardo dei cento milioni di dollari al box office nordamericano, raggiungendo un totale di 164 in tutto il mondo.

La pellicola, lo ricordiamo, è in corsa in sei categorie agli Oscar incluse Miglior Film, Miglior Attrice Protagonista, Miglior Attrice Non Protagonista e Miglio Sceneggiatura Adattata.

Nel cast di Piccole Donne troviamo Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Laura Dern, Chris Cooper, Bob Odenkirk e James Norton.

La 92esima edizione degli Academy Awards si terrà il 9 febbraio, noi come sempre la seguiremo in diretta live-blogging. In Italia verrà trasmessa su Sky.

