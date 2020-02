A poche ore dalla Notte degli Oscar 2020, che seguiremo in live blogging a partire dalle 23, vi proponiamo le ultime statistiche su chi vincerà secondo i pronostici dei nostri lettori, che quest’anno sono tantissimi (al momento più di 1300). Se già non li avete fatti, avete tempo fino alle 2 del mattino per inviarceli: basta andare qui , domani comunicheremo quali lettori hanno indovinato più categorie.

A trionfare, secondo le statistiche, è 1917 di Sam Mendes, che dovrebbe vincere come miglior film e regia. Bloccate le quattro categorie degli attori, ovviamente su Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt e Laura Dern. Secondo i nostri lettori, poi, le sceneggiature andranno a Quentin Tarantino e Taika Waititi.

Potete leggere tutte le statistiche aggiornate qui!

La cerimonia, trasmessa come sempre dalla ABC negli Stati Uniti (da Sky e TV8 in italia), per il secondo anno consecutivo non avrà un presentatore. Sul palco del Dolby Theatre si susseguiranno numerose star, sono state confermate le performance di tutti e cinque i nominati all’Oscar per la miglior canzone, tra cui un’esibizione molto particolare di Idina Menzel oltre a un’esibizione speciale di Billie Eilish.

CORRELATI

I principali premi della guild:

Screen Actors Guild: vincitori

Producers Guild: vincitori

Directors Guild: vincitori

American Society of Cinematographers: vincitori

Writers Guild Awards: vincitori

Cinema Audio Society: vincitori

ACE Eddie Awards: vincitori

MPSE Awards: vincitori

Art Directors Guild: vincitori

Costume Designers Guild: vincitori

La 92esima edizione degli Academy Awards si terrà il 9 febbraio, noi come sempre la seguiremo in diretta live-blogging. In Italia verrà trasmessa su Sky.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra pagina speciale.

Potete commentare qui sotto o sul forum.