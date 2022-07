Will Smith ha pubblicato un video di cinque minuti nel quale ha registrato le sue scuse nei confronti di Chris Rock dopo l’episodio in cui, durante la Notte degli Oscar, gli ha tirato uno schiaffo.

Nel video, l’attore legge quelle che sembrano essere alcune domande prese dai social, o più semplicemente domande che ci siamo posti tutti quando abbiamo visto il suo comportamento durante la cerimonia degli Academy Awards a fine marzo. La prima domanda è relativa al fatto che non si sia scusato con Chris Rock durante il discorso per la vittoria dell’Oscar per King Richard – Una famiglia vincente: “È tutto confuso. Ho provato a contattare Chris, e il messaggio che ho ricevuto da lui è che non è ancora pronto a parlarne, e che quando lo sarà mi contatterà lui”.

“Non c’è parte di me che pensi che quello sia stato il modo ottimale per gestire quella sensazione di mancanza di rispetto o di insulto,” spiega l’attore nel messaggio, nel quale si scusa anche con i parenti di Chris Rock (inclusa la madre e uno dei fratelli), i colleghi dell’Academy (dal quale è stato bandito per dieci anni) e con Questlove, a cui Chris Rock stava per consegnare l’Oscar per Summer of Soul prima di essere attaccato da Will Smith.

Smith conferma poi di non aver ricevuto alcuna “indicazione” dalla moglie Jada Pinkett quando lei ha alzato gli occhi al cielo dopo la battuta di Chris Rock, e si scusa anche con lei e con i suoi figli: “Ho fatto quella scelta in autonomia, basandomi sulla mia esperienza, sul mio rapporto con Chris. Jada non aveva nulla a che fare con quella decisione. Scusami, amore. Voglio chiedere scusa ai miei figli e alla mia famiglia per la pressione che ha creato questa vicenda su tutti noi”.

Il messaggio si conclude con una promessa a Chris Rock ma anche a tutti gli altri interlocutori: “So che è stato un momento di grande confusione e shock. Ma giuro che sono davvero convinto e impegnato nel mettere luce e amore nel mondo. Con un po’ di pazienza, prometto che saremo di nuovo amici”.

I commenti sulla vicenda Will Smith / Chris Rock

