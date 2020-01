Netflix ha reso disponibili per tutti su YouTube , quindi anche per i non abbonati alla piattaforma, i primi sette minuti di, il film di Noah Baumbach presentato alla 76esima edizione del Festival di Venezia (in originale).

Qualche settimana fa è passato per Roma come parte di un tour di presentazione del film ai giurati dell’Academy di ogni singolo paese, i quali lo vedranno in proiezioni a loro dedicate. Abbiamo avuto la possibilità di intervistarlo in una roundtable che potete trovare a questo link.

La pellicola è in corsa agli Oscar in ben sei, importanti categorie come Miglior Film, Miglior attore protagonista, Miglior attrice protagonista, Miglior attrice non protagonista, Miglior sceneggiatura originale e Migliore colonna sonora.

Nella parte superiore della pagina potete trovare l’estratto di Storia di un Matrimonio che Netflix ha diffuso in rete per invogliare chi ancora non ha un abbonamento al servizio a sottoscrivere un abbonamento lavorando sulla curiosità che una pellicola del genere può suscitare specie in quella fetta di pubblico sensibile a tutto quello che ha a che vedere con gli Oscar.

La votazione finale per gli Oscar inizierà il 30 gennaio e proseguirà fino al 4 febbraio. La 92esima edizione degli Academy Awards si terrà il 9 febbraio.

