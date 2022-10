Alessandro Garramone ci racconta Wanna: dalla lavorazione ai misteri ancora irrisolti | EXCL

Dopo Paolo Genovese, Nicola Guaglianone, Massimiliano Bruno, Walter Fasano, Roberto De Paolis, Luca Miniero, Gianni Romoli, Vinicio Marchioni, Sabrina Impacciatore, Gabriele Muccino, Giancarlo Fontana + Giuseppe G. Stasi, Sergio Castellitto, Davide Marengo , Stefano Fresi , Frank Matano e Luca Argentero, i Fratelli D’Innocenzo, Susanna Nicchiarelli, Pietro Sermonti, Edoardo De Angelis, Luca Guadagnino, Massimiliano Bruno Parte II , Christian De Sica, Matteo Rovere, Claudio Giovannesi, Isabella Aguilar, Giulia Steigerwalt, Giacomo Ferrara, Benedetta Porcaroli, la seconda volta di Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, Fabio Resinaro da solo, Salvatore Esposito, Laura Luchetti, Fabio Guaglione & Fabio Resinaro , Vincenzo Alfieri Parte II, Claudio Noce, Daniele Luchetti, Gabriele Mainetti, Carlo Verdone , Fratelli D’innocenzo Parte II e Stefano Lodovichi BadTaste.it è tornato a videochiacchierare per 116 minuti circa con Alessandro Garramone, showrunner della serie tv di grande successo Wanna, dal 21 settembre su Netflix.

Abbiamo affrontato la bizzarra lavorazione di un’interessante serie documentaristica sulle scabrose Wanna Marchi e Stefania Nobile, madre e figlia condannate per truffa all’inizio degli anni 2000. Tra omaggi alla docuserie SanPa e collegamenti con il cinema di Martin Scorsese (The Wolf of Wall Street), Wanna si presenta come un’affascinante ritratto di personaggi femminili che hanno agito nell’Italia degli ultimi 40 anni. Nella videointervista scopriamo tantissimi aneddoti sulla sua lavorazione, alcuni veri e propri scoop e i misteri ancora irrisolti, come quello sulla figura inquietante di Milva Magliano.

Questa videointervista viene proposta gratuitamente in versione integrale su YouTube. Inizia la nuova stagione di “A casa di Alò”, sono in arrivo tante nuove interviste che saranno disponibili integralmente per gli abbonati a BadTaste+: con meno di dieci euro in un anno sosterrete la nostra realtà e avrete accesso a tutti i contenuti esclusivi sul nostro sito! Trovate tutte le videointerviste A Casa di Alò in questa pagina.

Video a cura di Lorenzo Tardella e Alberto Palmiero, montaggio di Mirko d’Alessio.

Wanna è attualmente su Netflix.