Francesco Alò è tornato a videochiacchierare con Lorenzo Zurzolo, tra i protagonisti della seconda stagione di Prisma, in streaming su Prime Video dal 6 giugno.

Con l’attore romano classe 2000 si è discusso della sua promettente carriera iniziata al cinema dentro Una famiglia perfetta (2012) di Paolo Genovese. Ci si è poi concentrati sulla bellissima seconda stagione di Prisma di Ludovico Bessegato in cui Zurzolo è Daniele, musicista sconvolto dalla sua stessa attrazione per Andrea interpretato da Mattia Carrano. Ma questo attore di soli 24 anni è comparso anche in Sotto il sole di Riccione (2020) di YouNuts!, Morrison (2021) di Federico Zampaglione e il già di culto EO (2022) di Jerzy Skolimowski. E il futuro sembra ancora più ricco di sorprese.

Scaletta